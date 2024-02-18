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Полиция Болгарии предотвратила неонацистское шествие в Софии

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Болгарская полиция пресекла попытку проведения неонацистского шествия в столице по распоряжению местных властей.

По данным Sofia Globe, люди начали собираться в центре Софии для проведения факельного шествия, хотя муниципалитет не одобрил мероприятие.

«Полиция болгарской столицы Софии, действуя по распоряжению мэра Васила Терзиева, заблокировала проведение вечернего «Лукова марша», ежегодного шествия в честь Христо Лукова, который в 1930-1940-х годах был лидером неонацистского Союза болгарских национальных легионов», — говорится в публикации.

В 2023 году в Министерстве обороны Молдавии объяснили факельные шествия молдавских военных тем, что это «символический момент, уходящий корнями в глубокую древность».

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