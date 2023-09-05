В Минобороны Молдавии объяснили факельные шествия молдавских военных
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«Факельное шествие — символический момент, уходящий корнями в глубокую древность и означающий победоносное возвращение военных с поля боя», — цитирует республиканское министерство Sputnik Молдова.
Агентство напоминает, что после проведённых в День национальной армии факельных шествий некоторые общественные деятели, политики и журналисты осудили этот ритуал — по их мнению, шествия с факелами похожи на факельные марши нацистов.
Ранее Минобороны Молдавии сообщило, что призовёт резервистов на военные учения с 25 по 29 сентября.