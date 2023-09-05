В Минобороны Молдавии объяснили факельные шествия молдавских военных

В Министерстве обороны Молдавии объяснили факельные шествия молдавских военных тем, что это «символический момент, уходящий корнями в глубокую древность».

«Факельное шествие — символический момент, уходящий корнями в глубокую древность и означающий победоносное возвращение военных с поля боя», — цитирует республиканское министерство Sputnik Молдова.

Агентство напоминает, что после проведённых в День национальной армии факельных шествий некоторые общественные деятели, политики и журналисты осудили этот ритуал — по их мнению, шествия с факелами похожи на факельные марши нацистов.

Ранее Минобороны Молдавии сообщило, что призовёт резервистов на военные учения с 25 по 29 сентября.