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NL Times: полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков в Гааге

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Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков с участием двух групп граждан Эритреи в Гааге.

По данным газеты NL Times, беспорядки начались после потасовки в павильоне для проведения мероприятия. Её участники закидали полицию камнями, велосипедами и дорожными знаками, две машины правоохранительных органов подожгли.

Полиция разгоняла людей с применением слезоточивого газа с санкции мэра города Яна ван Занена. Он поручил ввести режим ЧП в районе происшествия.

Ранее многотысячный митинг в поддержку Палестины прошёл в центре Афин.

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