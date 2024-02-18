NL Times: полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков в Гааге

Полиция применила слезоточивый газ в ходе беспорядков с участием двух групп граждан Эритреи в Гааге.

По данным газеты NL Times, беспорядки начались после потасовки в павильоне для проведения мероприятия. Её участники закидали полицию камнями, велосипедами и дорожными знаками, две машины правоохранительных органов подожгли.

Полиция разгоняла людей с применением слезоточивого газа с санкции мэра города Яна ван Занена. Он поручил ввести режим ЧП в районе происшествия.

Ранее многотысячный митинг в поддержку Палестины прошёл в центре Афин.

Во Франции протестующие фермеры устроили пожар в отделении таможни в коммуне Ним на юге страны.