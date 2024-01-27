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Во Франции протестующие фермеры устроили пожар в отделении таможни

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Во Франции протестующие фермеры устроили пожар в отделении таможни в коммуне Ним на юге страны, сообщил префект департамента Гар Жером Боне.
Во Франции протестующие фермеры устроили пожар в отделении таможни
  • Gettyimages.ru
  • © Adri Salido/Anadolu

По его словам, пожар произошёл вечером 26 января.

«Причиной пожара, предположительно, стало проникновение людей на сельскохозяйственной технике», — приводит сообщение ТАСС.

Как рассказал Боне, спасатели не могли ликвидировать возгорание в течение часа. 

Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.

Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.

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