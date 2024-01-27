Во Франции протестующие фермеры устроили пожар в отделении таможни в коммуне Ним на юге страны, сообщил префект департамента Гар Жером Боне.

По его словам, пожар произошёл вечером 26 января.

«Причиной пожара, предположительно, стало проникновение людей на сельскохозяйственной технике», — приводит сообщение ТАСС.

Как рассказал Боне, спасатели не могли ликвидировать возгорание в течение часа.

Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.

Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.