Во Франции протестующие фермеры устроили пожар в отделении таможни
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По его словам, пожар произошёл вечером 26 января.
«Причиной пожара, предположительно, стало проникновение людей на сельскохозяйственной технике», — приводит сообщение ТАСС.
Как рассказал Боне, спасатели не могли ликвидировать возгорание в течение часа.
Ранее фермеры в рамках протеста вывалили несколько стогов сена в одном из ресторанов быстрого питания Макдоналдс во французской коммуне Ажен.
Они также перекрыли для грузовиков подъезд к порту Кале, от которого осуществляется переправа через пролив Ла-Манш.