Президент Милатович надеется, что Черногория вступит в ЕС в 2028 году

Президент Черногории Яков Милатович заявил, что надеется на вступление страны в Евросоюз в 2028 году.

Он подчеркнул, что у черногорских властей «есть ощущение оптимизма», а повестка государства является амбициозной и проевропейской, передаёт РИА Новости.

«Думаю, что приём Черногории как самой малой страны-кандидата из всех членов НАТО с 2017 года внушает полный оптимизм», — добавил Милатович.

Ранее вице-премьер Молдавии по вопросам европейской интеграции Кристина Герасимова заявила, что страна вступила в первый технический этап присоединения к ЕС.