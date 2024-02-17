Вице-президент США заявила о необходимости борьбы с коррупцией на Украине

Вице-президент США Камала Харрис заявила о необходимости борьбы с коррупцией на Украине.

Об этом она сказала на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

«[Вице-президент] призвала продолжать работу по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов Украины», — цитирует её ТАСС.

Харрис также подчеркнула, что приветствует курс Киева на евроатлантическую интеграцию.

Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Евросоюз закрывает глаза на повальную коррупцию на Украине.