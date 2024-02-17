Вице-президент США заявила о необходимости борьбы с коррупцией на Украине
- AP
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Об этом она сказала на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
«[Вице-президент] призвала продолжать работу по борьбе с коррупцией и укреплению демократических институтов Украины», — цитирует её ТАСС.
Харрис также подчеркнула, что приветствует курс Киева на евроатлантическую интеграцию.
Ранее депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявил, что Евросоюз закрывает глаза на повальную коррупцию на Украине.