МИД Италии: немедленное присоединение Украины к НАТО было бы опасно для всех

Немедленное вступление Украины в НАТО было бы «опасно для всех», заявил министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни.

Во время одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что данный вопрос требует осторожного подхода.

«Это ведёт к вовлечению стран НАТО, и поэтому нужно быть осторожными в этом вопросе», — цитирует министра ТАСС.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия.