МИД Италии: немедленное присоединение Украины к НАТО было бы опасно для всех
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Во время одной из дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности он отметил, что данный вопрос требует осторожного подхода.
«Это ведёт к вовлечению стран НАТО, и поэтому нужно быть осторожными в этом вопросе», — цитирует министра ТАСС.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия.