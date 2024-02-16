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Кирби: США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия

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Соединённые Штаты не видят Украину членом Североатлантического альянса, пока она находится в состоянии вооружённого конфликта, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби: США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия
  • AP
  • © Andrew Harnik

Об этом он сказал в интервью изданию Interia.

«В то время когда Украина находится в состоянии войны с Россией, мы не можем думать о её членстве в альянсе», — отметил Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что Украине необходимо сконцентрироваться на проведении реформ в оборонной сфере для подготовки к вступлению в НАТО.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить даты вступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Зеленского, выступающие против вступления Украины в НАТО страны «унижают и предают» её.

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