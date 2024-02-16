Кирби: США не видят Украину в НАТО, пока не закончатся боевые действия
- AP
- © Andrew Harnik
Об этом он сказал в интервью изданию Interia.
«В то время когда Украина находится в состоянии войны с Россией, мы не можем думать о её членстве в альянсе», — отметил Кирби.
Представитель Белого дома отметил, что Украине необходимо сконцентрироваться на проведении реформ в оборонной сфере для подготовки к вступлению в НАТО.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить даты вступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Зеленского, выступающие против вступления Украины в НАТО страны «унижают и предают» её.