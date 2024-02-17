Bloomberg: саммит по Украине могут перенести из-за отсутствия мировых лидеров

Саммит по Украине рискует пройти позже запланированного в связи с недостаточной вовлечённостью в мероприятие мировых лидеров. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Украина выступает за проведение саммита в следующем месяце, однако дата, скорее всего, будет перенесена на апрель или май из-за отсутствия участия мировых лидеров», — сказано в материале.

Также сообщается, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на полях Мюнхенской конференции по безопасности пытается добиться разговора с главой МИД КНР Ван И, чтобы убедить его поучаствовать в мероприятии.

Ранее сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подпишут в Елисейском дворце договор о безопасности.