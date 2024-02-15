Макрон и Зеленский подпишут в Париже двустороннее соглашение по безопасности
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Об этом пишет France Info.
«Это соглашение является следствием обязательств, взятых в формате «Большой семёрки» на полях саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года», — напомнили в Елисейском дворце.
Зеленский в пятницу, 16 февраля, прибудет в Германию и Францию, чтобы провести встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Макроном.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара поддерживает контакты с целью мирного разрешения ситуации на Украине как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским.
Турецкий лидер указал на намерение предпринять новую попытку открыть дверь к миру, управляя процессами, которые ориентированы на результат и свободны от влияния извне.