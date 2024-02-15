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Эрдоган: поиски мирного решения по Украине ведутся и с Путиным, и с Зеленским

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Directorate 4
Турция поддерживает контакты с целью мирного разрешения ситуации на Украине как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. С заявлением об этом выступил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Эрдоган: поиски мирного решения по Украине ведутся и с Путиным, и с Зеленским
  • globallookpress.com
  • © Denes Erdos

Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT, турецкий лидер указал на намерение предпринять новую попытку открыть дверь к миру, управляя процессами, которые ориентированы на результат и свободны от влияния извне.

«Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала подчёркиваем, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все свои шаги с этим пониманием», — заявил Эрдоган.

Ранее сообщалось о планах Путина и Эрдогана обсудить ситуацию на Украине в ходе визита президента России в Анкару.

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