Эрдоган: поиски мирного решения по Украине ведутся и с Путиным, и с Зеленским
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Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал TRT, турецкий лидер указал на намерение предпринять новую попытку открыть дверь к миру, управляя процессами, которые ориентированы на результат и свободны от влияния извне.
«Мы продолжаем эти поиски в ходе контактов как с господином Путиным, так и с господином Зеленским. Мы с самого начала подчёркиваем, что справедливый мир лучше войны, и стремимся делать все свои шаги с этим пониманием», — заявил Эрдоган.
Ранее сообщалось о планах Путина и Эрдогана обсудить ситуацию на Украине в ходе визита президента России в Анкару.