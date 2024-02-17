МИД КНР: Пекин не будет первым прибегать к применению ядерного оружия
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«Мы чётко заявили всему миру, что Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают», — отметил он.
Как передаёт ТАСС, министр добавил, что китайское правительство придерживается позиции неприменения ядерного арсенала и развязывания конфликтов при его помощи.
Ранее в издании Global Times отметили, что в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.