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МИД КНР: Пекин не будет первым прибегать к применению ядерного оружия

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Глава МИД Китая Ван И заявил, что Пекин не собирается первым применять ядерное оружие против кого-либо, в том числе против Украины.
МИД КНР: Пекин не будет первым прибегать к применению ядерного оружия
  • AP
  • © Matthias Schrader

«Мы чётко заявили всему миру, что Китай не будет использовать ядерное оружие против государств, которые им не обладают», — отметил он.

Как передаёт ТАСС, министр добавил, что китайское правительство придерживается позиции неприменения ядерного арсенала и развязывания конфликтов при его помощи.

Ранее в издании Global Times отметили, что в США набирает вес идея одновременной ядерной войны с Россией и КНР.

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