Сенатор Карасин раскритиковал слова Макрона об «агрессивном» поведении России

Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы агрессивном поведении России в отношении Европы не соответствуют действительности, в реальности ситуация является точно противоположной. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.

По его словам, западные страны на протяжении последних двух лет проводят политику «удушения России во всех сферах».

«Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности», — приводит «Лента.ру» заявление Карасина.

Ранее Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы.

Он заявил об участившихся кибератаках и операциях по дезинформации в последние месяцы по всей Европе.