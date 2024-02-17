Сенатор Карасин раскритиковал слова Макрона об «агрессивном» поведении России
- AP
- © Aurelien Morissard
По его словам, западные страны на протяжении последних двух лет проводят политику «удушения России во всех сферах».
«Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности», — приводит «Лента.ру» заявление Карасина.
Ранее Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы.
Он заявил об участившихся кибератаках и операциях по дезинформации в последние месяцы по всей Европе.