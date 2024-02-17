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Сенатор Карасин раскритиковал слова Макрона об «агрессивном» поведении России

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Слова президента Франции Эммануэля Макрона о якобы агрессивном поведении России в отношении Европы не соответствуют действительности, в реальности ситуация является точно противоположной. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации России по международным делам Григорий Карасин.
Сенатор Карасин раскритиковал слова Макрона об «агрессивном» поведении России
  • AP
  • © Aurelien Morissard

По его словам, западные страны на протяжении последних двух лет проводят политику «удушения России во всех сферах».

«Господин Макрон сделал заявление, которое с точностью до наоборот соответствует действительности», — приводит «Лента.ру» заявление Карасина.

Ранее Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы.

Он заявил об участившихся кибератаках и операциях по дезинформации в последние месяцы по всей Европе.

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