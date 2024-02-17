Президент Франции Эммануэль Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы.

Он заявил об участившихся кибератаках и операциях по дезинформации в последние месяцы по всей Европе.

«Это изменение позиции чётко показывает желание агрессии (России. — RT) в отношении нас», — цитирует Макрона ТАСС.

Президент Франции заявил, что России придётся объясниться в случае подтверждения этих данных.

Ранее совет по выборам столичного округа Колумбия в США уведомил о хакерской атаке на сервер с информацией об избирателях.

В октябре американская компания Google зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за всё время работы корпорации.