Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы
Он заявил об участившихся кибератаках и операциях по дезинформации в последние месяцы по всей Европе.
«Это изменение позиции чётко показывает желание агрессии (России. — RT) в отношении нас», — цитирует Макрона ТАСС.
Президент Франции заявил, что России придётся объясниться в случае подтверждения этих данных.
Ранее совет по выборам столичного округа Колумбия в США уведомил о хакерской атаке на сервер с информацией об избирателях.
В октябре американская компания Google зафиксировала крупнейшую DDoS-атаку на свои сервисы за всё время работы корпорации.