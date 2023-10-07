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Избирком Вашингтона сообщил о взломе сервера с данными об избирателях

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Совет по выборам столичного округа Колумбия в США уведомил о хакерской атаке на сервер с информацией об избирателях.

«DCBOE установил, что к данным об избирателях был получен доступ путём взлома веб-сервера DataNet, хостинг-провайдера веб-сайта DCBOE. Никакие внутренние базы данных или серверы DCBOE скомпрометированы напрямую не были», — говорится в сообщении.

В релизе ведомства в соцсетях добавили, что инцидент расследуют местные и федеральные правоохранительные органы, в том числе ФБР.

Также отмечается, что в округе Колумбия не считается конфиденциальной информация об именах, адресах и партийной принадлежности избирателей.

В декабре в хакерской группировке Killnet сообщили, что им удалось взломать сайт Федерального бюро расследований США.

В марте прошлого года власти США предложили до $10 млн за данные о россиянине Евгении Гладких, подозреваемом в кибератаках против критически важных объектов США.

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