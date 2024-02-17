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Шольц заявил, что Запад не заинтересован в столкновении с Россией на Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Запад не заинтересован в военном столкновении с Россией на Украине.
Шольц заявил, что Запад не заинтересован в столкновении с Россией на Украине
  • AP
  • © Matthias Schrader

По его словам, НАТО должен быть готов к обороне и сдерживанию из-за «угрозы со стороны России».

«Как и прежде, в силе: мы не хотим конфликта между Россией и НАТО», — приводит ТАСС заявление Шольца на Мюнхенской конференции по безопасности.

Немецкий канцлер подчеркнул, что Запад не будет направлять своих солдат на Украину.

Ранее Шольц заявил, что победа российской армии в конфликте на Украине будет иметь серьёзные последствия для ЕС.

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