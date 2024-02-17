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Посол Антонов назвал вмешательством в дела России заявления США о Навальном

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Заявления США по поводу смерти Алексея Навального* являются вмешательством во внутренние дела России. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

По его словам, для Вашингтона важно не разобраться в проблеме, а нанести России как можно более сильный удар.

«Закономерно возникает вопрос: а судьи кто? Налицо очередная попытка вмешаться во внутренние дела Российской Федерации», — говорится в заявлении посольства России в США.

16 февраля умер Алексей Навальный, отбывавший 19-летний срок в колонии особого режима по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. По информации ФСИН, после прогулки он почувствовал себя плохо и потерял сознание.

* Навальный Алексей Анатольевич — включён в реестр физлиц, причастных к терроризму и экстремизму.

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