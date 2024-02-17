В МИД России предостерегли граждан о рисках при поездках в Абхазию

В МИД России предупредили граждан о рисках поездок в Абхазию — по данным ведомства, 2 февраля освободили Э.Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки.

«Гражданин Э.Г. Абухба... вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны... Данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям», — говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что это создаёт риски для безопасности иностранных гостей, которые приезжают на абхазские курорты.

В 2017 году на группу отдыхающих из Москвы напали вооружённые огнестрельным и холодным оружием злоумышленники.

В 2018 году Верховный суд Абхазии приговорил двух жителей республики к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова.