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В МИД России предостерегли граждан о рисках при поездках в Абхазию

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В МИД России предупредили граждан о рисках поездок в Абхазию — по данным ведомства, 2 февраля освободили Э.Г. Абухба, который в 2019 году совершил тягчайшее преступление в отношении российской туристки.

«Гражданин Э.Г. Абухба... вышел на свободу после смягчения ему приговора решением Верховного суда этой страны... Данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям», — говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что это создаёт риски для безопасности иностранных гостей, которые приезжают на абхазские курорты.

В 2017 году на группу отдыхающих из Москвы напали вооружённые огнестрельным и холодным оружием злоумышленники.

В 2018 году Верховный суд Абхазии приговорил двух жителей республики к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова.

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