Суд вынес приговор двум жителям Абхазии за убийство российского туриста

Короткая ссылка
Верховный суд Абхазии приговорил двух жителей республики к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова, сообщают «Известия».
Суд вынес приговор двум жителям Абхазии за убийство российского туриста
  • © Global Look Press

Преступление было совершено 11 июля 2017 года в Гудаутском районе. На группу отдыхающих из Москвы напали вооружённые огнестрельным и холодным оружием злоумышленники.

Кабанов погиб. Его жена, двое детей и ещё одна семья были похищены, но позже их освободили в результате оперативных мероприятий.

По факту убийства удалось задержать братьев Адгура и Даура Джинджолия. Им назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе Верховного суда Абхазии, в пользу супруги погибшего Натальи Кабановой взыскано 900 тыс. рублей.

Вердикт вступил в силу по истечении 15 рабочих дней, если защита обвиняемых не обжалует приговор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Закавказье
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить