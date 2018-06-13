Суд вынес приговор двум жителям Абхазии за убийство российского туриста

Верховный суд Абхазии приговорил двух жителей республики к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова, сообщают «Известия».

Преступление было совершено 11 июля 2017 года в Гудаутском районе. На группу отдыхающих из Москвы напали вооружённые огнестрельным и холодным оружием злоумышленники.

Кабанов погиб. Его жена, двое детей и ещё одна семья были похищены, но позже их освободили в результате оперативных мероприятий.

По факту убийства удалось задержать братьев Адгура и Даура Джинджолия. Им назначено наказание в виде 18 лет колонии строгого режима.

Как рассказали в пресс-службе Верховного суда Абхазии, в пользу супруги погибшего Натальи Кабановой взыскано 900 тыс. рублей.

Вердикт вступил в силу по истечении 15 рабочих дней, если защита обвиняемых не обжалует приговор.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области вынесли новый приговор экс-следователю по делу о заказных убийствах.