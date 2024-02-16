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ЦПВС: террористы за сутки совершили восемь обстрелов в зоне деэскалации в Сирии

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Боевики за сутки совершили восемь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии Вадим Кулить.
ЦПВС: террористы за сутки совершили восемь обстрелов в зоне деэскалации в Сирии
  • globallookpress.com
  • © Anas Alkharboutli

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.

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