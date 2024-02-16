ЦПВС: террористы за сутки совершили восемь обстрелов в зоне деэскалации в Сирии
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«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано восемь обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок», — цитирует его РИА Новости.
Ранее спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что всплеск террористической активности при поддержке США вновь наблюдается на территории Сирии.