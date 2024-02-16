SVT: в Швеции хотят криминализировать отрицание холокоста

Отрицание или умаление значения холокоста могут криминализировать в Швеции. Как сообщил телеканал SVT, соответствующий законопроект уже подготовило правительство страны.

По данным вещателя, за отрицание или умаление значения холокоста предлагается наказывать так же, как за возбуждение ненависти по национальному признаку. Эта статья предусматривает как штрафы, так и тюремное заключение сроком на два года.

«Это не означает, что в будущем незаконными будет считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание холокоста является незаконным», — объяснил в беседе с Expressen глава Минюста Швеции Гуннар Стрёммер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема холокоста перестаёт быть сакральной из-за её эксплуатации.