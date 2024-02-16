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SVT: в Швеции хотят криминализировать отрицание холокоста

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Отрицание или умаление значения холокоста могут криминализировать в Швеции. Как сообщил телеканал SVT, соответствующий законопроект уже подготовило правительство страны.
SVT: в Швеции хотят криминализировать отрицание холокоста
  • Gettyimages.ru

По данным вещателя, за отрицание или умаление значения холокоста предлагается наказывать так же, как за возбуждение ненависти по национальному признаку. Эта статья предусматривает как штрафы, так и тюремное заключение сроком на два года.

«Это не означает, что в будущем незаконными будет считаться больше деяний. Речь о разъяснении того, например, что отрицание холокоста является незаконным», — объяснил в беседе с Expressen глава Минюста Швеции Гуннар Стрёммер.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что тема холокоста перестаёт быть сакральной из-за её эксплуатации.

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