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Шольц призвал конгресс США отказаться от блокирования помощи Киеву

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Конгрессу США следует обеспечить предоставление новой помощи Украине. С заявлением об этом выступил 16 февраля канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц призвал конгресс США отказаться от блокирования помощи Киеву
  • AP
  • © J. Scott Applewhite

В ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским Шольц отметил, что предоставление помощи Киеву потребует от американских конгрессменов принятия ряда политических решений.

«Позвольте мне сегодня призвать конгресс США принять необходимые политические решения, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины», — приводит слова немецкого канцлера ТАСС.

Ранее Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что переговоры по Украине лишены смысла, если они подразумевают её капитуляцию.

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