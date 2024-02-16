Шольц призвал конгресс США отказаться от блокирования помощи Киеву
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В ходе пресс-конференции с Владимиром Зеленским Шольц отметил, что предоставление помощи Киеву потребует от американских конгрессменов принятия ряда политических решений.
«Позвольте мне сегодня призвать конгресс США принять необходимые политические решения, чтобы обеспечить финансовую и военную поддержку Украины», — приводит слова немецкого канцлера ТАСС.
Ранее Шольц в интервью газете Süddeutsche Zeitung заявил, что переговоры по Украине лишены смысла, если они подразумевают её капитуляцию.