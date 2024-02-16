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МИД России: с августа большему числу стран будет доступна электронная виза

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Статс-секретарь — заместитель российского министра иностранных дел Евгений Иванов заявил, что Россия после 1 августа расширит список стран, граждане которых смогут оформлять электронные визы.
МИД России: с августа большему числу стран будет доступна электронная виза
  • globallookpress.com
  • © Vladimir Baranov

Об этом он рассказал ТАСС, отвечая на соответствующий вопрос.

«К 1 августа, после года функционирования, будут предложения... Там будет ряд предложений по расширению перечня стран, технические моменты», — отметил дипломат.

По его словам, все вопросы по этой теме в настоящий момент находятся в работе.

Ранее сообщалось, что граждане Китая в январе 2024 года оформили 26 308 российских электронных виз.

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