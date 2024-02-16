Патрушев заявил о серьёзном обострении обстановки в мире из-за политики Запада

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обстановка в мире беспрецедентно обострилась из-за стремления стран Запада удержать глобальное доминирование.

Об этом он сказал в ходе выступления на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.

«Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки», — подчеркнул Патрушев.

Он объяснил это стремлением западных стран удержать своё доминирование в мировых делах любой ценой.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии инаугурации, заявил, что мир фактически очень близок к третьей мировой войне.