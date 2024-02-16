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Патрушев заявил о серьёзном обострении обстановки в мире из-за политики Запада

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что обстановка в мире беспрецедентно обострилась из-за стремления стран Запада удержать глобальное доминирование.
Патрушев заявил о серьёзном обострении обстановки в мире из-за политики Запада
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе выступления на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.

«Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки», — подчеркнул Патрушев.

Он объяснил это стремлением западных стран удержать своё доминирование в мировых делах любой ценой.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии инаугурации, заявил, что мир фактически очень близок к третьей мировой войне.

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