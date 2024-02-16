Патрушев заявил о серьёзном обострении обстановки в мире из-за политики Запада
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе выступления на встрече секретарей совбезов по афганской проблематике в Бишкеке.
«Наша встреча проходит на фоне беспрецедентного обострения международной обстановки», — подчеркнул Патрушев.
Он объяснил это стремлением западных стран удержать своё доминирование в мировых делах любой ценой.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на церемонии инаугурации, заявил, что мир фактически очень близок к третьей мировой войне.