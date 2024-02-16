Axios: «архитектор санкций» против России планирует вернуться в Белый дом
«Архитектор» антироссийских санкций, бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх планирует вернуться в Белый дом.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.
Сингх сменит Майкла Пайла, который уходит с поста в конце февраля.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что попытки западных стран изолировать Россию потерпели крах.
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