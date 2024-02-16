Axios: «архитектор санкций» против России планирует вернуться в Белый дом

«Архитектор» антироссийских санкций, бывший заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх планирует вернуться в Белый дом.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

Сингх сменит Майкла Пайла, который уходит с поста в конце февраля.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что попытки западных стран изолировать Россию потерпели крах.