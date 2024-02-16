NDTV: не менее 11 человек погибли в столице Индии из-за пожара на фабрике красок

Не менее 11 человек погибли и четверо пострадали при пожаре на фабрике по производству красок в одном из районов индийского Дели.

Об этом сообщает телеканал NDTV.

По его данным, пожар начался после произошедшего на фабрике взрыва, огонь охватил два склада и центр лечения наркозависимости.

«Произошёл взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что тела погибших полностью сгорели, что затрудняет их опознание.

Ранее в Швеции 12 человек пострадали при пожаре в крупнейшем парке развлечений.

Также сообщалось, что на верфи в турецкой Анталье произошёл пожар.