NDTV: не менее 11 человек погибли в столице Индии из-за пожара на фабрике красок
Об этом сообщает телеканал NDTV.
По его данным, пожар начался после произошедшего на фабрике взрыва, огонь охватил два склада и центр лечения наркозависимости.
«Произошёл взрыв, из-за которого здание рухнуло, в результате чего погибли 11 рабочих», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что тела погибших полностью сгорели, что затрудняет их опознание.
Ранее в Швеции 12 человек пострадали при пожаре в крупнейшем парке развлечений.
Также сообщалось, что на верфи в турецкой Анталье произошёл пожар.