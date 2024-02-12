В Швеции 12 человек пострадали при пожаре в крупнейшем парке развлечений

В Швеции пожар произошёл в аквакомплексе самого большого в стране парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, 12 человек пострадали.

Об этом информирует газета Dagens Nyheter.

«12 человек пострадали», — говорится в публикации.

Как говорится на сайте самого парка, «пожар произошёл на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на всё здание».

Посетителей парка, а также расположенные рядом офисы эвакуировали.

В июне 2023 года в крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар.

Из-за возгорания из парка эвакуировали 25 тыс. человек.