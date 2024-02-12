В Швеции 12 человек пострадали при пожаре в крупнейшем парке развлечений
- AFP
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Об этом информирует газета Dagens Nyheter.
«12 человек пострадали», — говорится в публикации.
Как говорится на сайте самого парка, «пожар произошёл на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на всё здание».
Посетителей парка, а также расположенные рядом офисы эвакуировали.
В июне 2023 года в крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар.
Из-за возгорания из парка эвакуировали 25 тыс. человек.