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В Швеции 12 человек пострадали при пожаре в крупнейшем парке развлечений

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В Швеции пожар произошёл в аквакомплексе самого большого в стране парка развлечений Лисеберг в городе Гётеборг, 12 человек пострадали.
В Швеции 12 человек пострадали при пожаре в крупнейшем парке развлечений
  • AFP
  • © Bjorn LARSSON ROSVALL / TT News Agency

Об этом информирует газета Dagens Nyheter.

«12 человек пострадали», — говорится в публикации.

Как говорится на сайте самого парка, «пожар произошёл на одном из водных аттракционов за пределами здания, а затем распространился на всё здание».

Посетителей парка, а также расположенные рядом офисы эвакуировали.

В июне 2023 года в крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар.

Из-за возгорания из парка эвакуировали 25 тыс. человек.

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