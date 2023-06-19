Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Из крупнейшего парка развлечений в Германии из-за пожара эвакуировали 25 тысяч человек

Короткая ссылка
Из-за возгорания в крупнейшем парке развлечений Германии «Европа-парк», который располагается в федеральной земле Баден-Вюртемберг, эвакуировали 25 тыс. человек.
Из крупнейшего парка развлечений в Германии из-за пожара эвакуировали 25 тысяч человек
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

«К 18:50 (19:50 мск) все 25 тыс. посетителей покинули парк. Никакой информации о степени ущерба пока нет. Расследование причин пожара продолжается», — отмечается в сообщении.

К тушению пожара привлечены 450 сотрудников пожарной и спасательной службы. В результате возгорания пострадали двое пожарных.

Ранее сообщалось, что в крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить