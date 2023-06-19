Из крупнейшего парка развлечений в Германии из-за пожара эвакуировали 25 тысяч человек
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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.
«К 18:50 (19:50 мск) все 25 тыс. посетителей покинули парк. Никакой информации о степени ущерба пока нет. Расследование причин пожара продолжается», — отмечается в сообщении.
К тушению пожара привлечены 450 сотрудников пожарной и спасательной службы. В результате возгорания пострадали двое пожарных.
Ранее сообщалось, что в крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар.