Из крупнейшего парка развлечений в Германии из-за пожара эвакуировали 25 тысяч человек

Из-за возгорания в крупнейшем парке развлечений Германии «Европа-парк», который располагается в федеральной земле Баден-Вюртемберг, эвакуировали 25 тыс. человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление полиции.

«К 18:50 (19:50 мск) все 25 тыс. посетителей покинули парк. Никакой информации о степени ущерба пока нет. Расследование причин пожара продолжается», — отмечается в сообщении.

К тушению пожара привлечены 450 сотрудников пожарной и спасательной службы. В результате возгорания пострадали двое пожарных.

Ранее сообщалось, что в крупном парке развлечений в Германии произошёл пожар.