G1: полиция Бразилии обвинила сына Болсонару в отмывании денег

Гражданская полиция Федерального округа Бразилии обвинила младшего сына бывшего президента Жаира Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов.

Об этом информирует G1.

Кроме того, по данным портала, вторым фигурантом обвинения стал бывший инструктор Болсонару-младшего по стрельбе Масиэль Алвес.

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Франции BNP Paribas был заподозрен в отмывании денег.