G1: полиция Бразилии обвинила сына Болсонару в отмывании денег
Гражданская полиция Федерального округа Бразилии обвинила младшего сына бывшего президента Жаира Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов.
Об этом информирует G1.
Кроме того, по данным портала, вторым фигурантом обвинения стал бывший инструктор Болсонару-младшего по стрельбе Масиэль Алвес.
Ранее сообщалось, что крупнейший банк Франции BNP Paribas был заподозрен в отмывании денег.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен