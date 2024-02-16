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G1: полиция Бразилии обвинила сына Болсонару в отмывании денег

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Гражданская полиция Федерального округа Бразилии обвинила младшего сына бывшего президента Жаира Болсонару Ренана в отмывании денег и подделке документов.

Об этом информирует G1.

Кроме того, по данным портала, вторым фигурантом обвинения стал бывший инструктор Болсонару-младшего по стрельбе Масиэль Алвес.

Ранее сообщалось, что крупнейший банк Франции BNP Paribas был заподозрен в отмывании денег.

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