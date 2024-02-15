RT в Telegram
Подпишись

РБК: турецкий банк Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ

Короткая ссылка
Один из крупнейших турецких банков Denizbank начал требовать у клиентов из России подтвердить своё проживание в Турции и предоставить вид на жительство.

Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на двух посредников, помогающих россиянам открывать карты.

По представленным данным, компания разослала сообщения, где просит срочно предоставить документы, которые будут подтверждать наличие ВНЖ.

Один из посредников Сергей Овсянников сообщил, что центральный офис Denizbank пока не разъяснил, зачем ему стала необходима эта информация. Также нет никакого заявления  о намерении банка закрыть счета определённой категории россиян.

Ранее источник РИА Новости в турецком банковском секторе сообщил, что Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить