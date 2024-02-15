РБК: турецкий банк Denizbank начал запрашивать у россиян документы о ВНЖ

Один из крупнейших турецких банков Denizbank начал требовать у клиентов из России подтвердить своё проживание в Турции и предоставить вид на жительство.

Об этом говорится в материале РБК со ссылкой на двух посредников, помогающих россиянам открывать карты.

По представленным данным, компания разослала сообщения, где просит срочно предоставить документы, которые будут подтверждать наличие ВНЖ.

Один из посредников Сергей Овсянников сообщил, что центральный офис Denizbank пока не разъяснил, зачем ему стала необходима эта информация. Также нет никакого заявления о намерении банка закрыть счета определённой категории россиян.

Ранее источник РИА Новости в турецком банковском секторе сообщил, что Россия и Турция намерены создать банк для решения проблем с переводами.