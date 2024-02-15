Глава Euroclear назвала непрямой конфискацией передачу активов России Украине
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В интервью изданию Financial Times она отметила, что такая мера способна подвергнуть Евросоюз повышенному риску финансовой нестабильности.
«Мы не представляем, как Банк России просто согласится с тем, что было конфисковано, и что обязательства Euroclear просто перестали существовать», — добавила Мостри.
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в США активизировались разговоры о конфискации российских замороженных активов.