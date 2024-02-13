Посол Антонов: в США активизировались разговоры о конфискации российских активов
- AFP
Американские власти испытывают сложности, когда объясняют своим гражданам, почему их деньги идут на финансирование ВСУ, а не на решение внутренних проблем, подчеркнул дипломат.
«(На этом фоне. — RT) в США активизировались с дискуссиями об отъёме наших заблокированных госрезервов», — приводит российское диппредставительство слова Антонова.
Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Европейский союз подвергается некоторому давлению со стороны Соединённых Штатов по вопросу использования замороженных российских активов для Украины.