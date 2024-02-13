Посол Антонов: в США активизировались разговоры о конфискации российских активов

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах активизировались разговоры о конфискации замороженных российских активов.

Американские власти испытывают сложности, когда объясняют своим гражданам, почему их деньги идут на финансирование ВСУ, а не на решение внутренних проблем, подчеркнул дипломат.

«(На этом фоне. — RT) в США активизировались с дискуссиями об отъёме наших заблокированных госрезервов», — приводит российское диппредставительство слова Антонова.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Европейский союз подвергается некоторому давлению со стороны Соединённых Штатов по вопросу использования замороженных российских активов для Украины.