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Посол Антонов: в США активизировались разговоры о конфискации российских активов

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Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сообщил, что в Соединённых Штатах активизировались разговоры о конфискации замороженных российских активов.
Посол Антонов: в США активизировались разговоры о конфискации российских активов
  • AFP

Американские власти испытывают сложности, когда объясняют своим гражданам, почему их деньги идут на финансирование ВСУ, а не на решение внутренних проблем, подчеркнул дипломат.

«(На этом фоне. — RT) в США активизировались с дискуссиями об отъёме наших заблокированных госрезервов», — приводит российское диппредставительство слова Антонова.

Ранее глава МИД Бельгии Аджа Лябиб заявила, что Европейский союз подвергается некоторому давлению со стороны Соединённых Штатов по вопросу использования замороженных российских активов для Украины.

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