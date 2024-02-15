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Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников на членство Украины в НАТО

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников альянса на членство Украины в организации. Кроме того, Киеву всё ещё нужно соблюсти «все условия» для этого, отметил глава военного блока.
Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников на членство Украины в НАТО
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Как напомнил Столтенберг, Украина сейчас «так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям».

«Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся и все условия для этого будут соблюдены», — цитирует его РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить даты вступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Зеленского, выступающие против вступления Украины в НАТО страны «унижают и предают» её.

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