Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников на членство Украины в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников альянса на членство Украины в организации. Кроме того, Киеву всё ещё нужно соблюсти «все условия» для этого, отметил глава военного блока.

Как напомнил Столтенберг, Украина сейчас «так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям».

«Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся и все условия для этого будут соблюдены», — цитирует его РИА Новости.

Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить даты вступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Зеленского, выступающие против вступления Украины в НАТО страны «унижают и предают» её.