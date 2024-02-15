Столтенберг призвал дождаться согласия всех союзников на членство Украины в НАТО
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Как напомнил Столтенберг, Украина сейчас «так близка к НАТО, как никогда ранее, благодаря принятым ранее решениям».
«Приглашение будет сделано, когда все союзники с этим согласятся и все условия для этого будут соблюдены», — цитирует его РИА Новости.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее также не смог уточнить даты вступления Украины в НАТО. По мнению Владимира Зеленского, выступающие против вступления Украины в НАТО страны «унижают и предают» её.