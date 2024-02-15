Столтенберг: члены НАТО решили создать в Польше тренировочный центр для ВСУ
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Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО — Украина в Польше», — цитирует его ТАСС.
Ранее глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин рассчитывает обучить около 10 тыс. солдат ВСУ в 2024 году.