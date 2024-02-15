Столтенберг: члены НАТО решили создать в Польше тренировочный центр для ВСУ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены альянса договорились о создании тренировочного центра на территории Польши.

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО — Украина в Польше», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин рассчитывает обучить около 10 тыс. солдат ВСУ в 2024 году.