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Столтенберг: члены НАТО решили создать в Польше тренировочный центр для ВСУ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны — члены альянса договорились о создании тренировочного центра на территории Польши.
Столтенберг: члены НАТО решили создать в Польше тренировочный центр для ВСУ
  • Gettyimages.ru
  • © Omar Havana

Такое заявление он сделал во время пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

«Мы сегодня решили создать совместный аналитический и тренировочный центр НАТО — Украина в Польше», — цитирует его ТАСС.

Ранее глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин рассчитывает обучить около 10 тыс. солдат ВСУ в 2024 году.

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