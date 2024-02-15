В Греции связали деятельность ЛГБТ с геостратегической борьбой против России

Член правительства Греции Димитрис Керидис, занимающий пост министра по делам миграции и убежища, рассуждая о легализации однополых браков в стране, заявил, что это имеет значение для геостратегической борьбы с Россией, где ЛГБТ* признано экстремистской организацией.

По словам Керидиса, который выступал в эфире Skai, Запад одобряет подобные тенденции, тогда как Россия борется с ними. В частности, он отметил роль РПЦ в защите семейных ценностей.

Как уточняет ТАСС, дискуссия велась в связи с обсуждаемым в греческом парламенте законопроектом о браках однополых пар и об усыновлении ими детей. Как ожидается, законопроект может быть вскоре принят главным законодательным органом, хотя Священный синод Элладской православной церкви единогласно высказался против браков однополых пар и усыновления ими детей. Иерархи, в частности, заявили, что «гомосексуальность — это отклонение от закона Божьего».

В РПЦ отмечали, что запрет ЛГБТ-движения в России, а также признание его экстремистской организацией есть не что иное, как форма нравственной самозащиты общества.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.