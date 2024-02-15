МО Украины заявило о создании коалиции ПВО и ПРО по итогам встречи в Рамштайне
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В опубликованном в Telegram-канале Минобороны Украины сообщении указывается, что коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны уже официально начала свою работу.
«Усиливаем взаимодействие с партнёрами по вопросу беспилотных систем. Официально запустили работу коалиции дронов», — добавили в министерстве.
Ранее сообщалось о планах президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского подписать в Париже двустороннее соглашение по безопасности.