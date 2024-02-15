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МО Украины заявило о создании коалиции ПВО и ПРО по итогам встречи в Рамштайне

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Контактная группа содействия Украине провела 14 февраля заседание в Рамштайне, по итогам которого была создана международная коалиция по обеспечению Киева средствами противовоздушной и противоракетной обороны.
МО Украины заявило о создании коалиции ПВО и ПРО по итогам встречи в Рамштайне
  • AP
  • © Libkos

В опубликованном в Telegram-канале Минобороны Украины сообщении указывается, что коалиция интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны уже официально начала свою работу.

«Усиливаем взаимодействие с партнёрами по вопросу беспилотных систем. Официально запустили работу коалиции дронов», — добавили в министерстве.

Ранее сообщалось о планах президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского подписать в Париже двустороннее соглашение по безопасности.

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