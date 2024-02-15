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Сестра Ким Чен Ына допустила возможность визита премьера Японии Кисиды в Пхеньян

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида сможет посетить Пхеньян, если Токио откажется от контрпродуктивных подходов. С таким заявлением выступила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон.
Сестра Ким Чен Ына допустила возможность визита премьера Японии Кисиды в Пхеньян
  • AP
  • © Jorge Silva

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), Ким Ё Чжон заявила, что препятствия для сближения двух стран будут устранены, если Япония откажется от привычки «несправедливо цепляться» к праву КНДР на самооборону.

Она также отметила, что необходимо избавиться от преграды для диалога в виде уже решённой проблемы похищенных граждан.

«Возможно, однажды настанет тот день, когда премьер Японии посетит Пхеньян», — цитирует её ТАСС.

Ранее главный секретарь кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио наблюдает за ситуацией вокруг КНДР и её отношениями с Россией.

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