В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг КНДР и её отношениями с Россией
Также он отметил, что японские власти не будут комментировать поездку главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию, где её принял российский лидер Владимир Путин.
«Однако в том, что касается ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе её отношений с Россией, мы всегда прилагаем усилия для сбора и анализа информации», — приводит ТАСС слова Хаяси.
Вчера Путин встретился с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве.
Министры проинформировали главу государства о достигнутых договорённостях.