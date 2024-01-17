В Японии заявили, что следят за ситуацией вокруг КНДР и её отношениями с Россией

Генсек кабмина Японии Ёсимаса Хаяси заявил, что Токио внимательно наблюдает за ситуацией вокруг Северной Кореи и её отношениями с Россией.

Также он отметил, что японские власти не будут комментировать поездку главы МИД КНДР Цой Сон Хи в Россию, где её принял российский лидер Владимир Путин.

«Однако в том, что касается ситуации вокруг Северной Кореи, в том числе её отношений с Россией, мы всегда прилагаем усилия для сбора и анализа информации», — приводит ТАСС слова Хаяси.

Вчера Путин встретился с главами МИД России и КНДР Сергеем Лавровым и Цой Сон Хи, которые провели переговоры в Москве.

Министры проинформировали главу государства о достигнутых договорённостях.