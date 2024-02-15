RT в Telegram
Подпишись

Рябков рассказал об эпизодических контактах высокопоставленных лиц России и США

Короткая ссылка
Замглавы российского Министерства иностранных дел Сергей Рябков отметил, что высокопоставленные лица Москвы и Вашингтона эпизодически проводят контакты. В ходе таких контактов российская сторона доносит до США свою позицию, включая украинскую проблематику.
Рябков рассказал об эпизодических контактах высокопоставленных лиц России и США
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на просьбу прокомментировать данные о состоявшемся в январе телефонном разговоре советника президента США Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова. 

«Эпизодически телефонные разговоры бывают, и высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками», — цитирует Рябкова Интерфакс.

По его словам, он не готов раскрывать содержание таких контактов, поскольку это не в правилах дипломатического общения.

При этом Рябков отметил, что Украина «присутствует как сюжет». 

Он добавил, что сигнал Москвы «понятен и очевиден»: эскалация, находящаяся сейчас в центре американского курса, является очень опасной.

«Вот этот сигнал мы до них доводили и будем доводить по всем доступным каналам», — сказал замглавы МИД.

Ранее Рябков заявил, что российская сторона предостерегает Соединённые Штаты от возвращения тактического ядерного оружия в Британию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить