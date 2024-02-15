Рябков рассказал об эпизодических контактах высокопоставленных лиц России и США
- РИА Новости
Об этом он сказал, отвечая на просьбу прокомментировать данные о состоявшемся в январе телефонном разговоре советника президента США Джейка Салливана и помощника президента России Юрия Ушакова.
«Эпизодически телефонные разговоры бывают, и высокопоставленные официальные лица с обеих сторон обмениваются оценками», — цитирует Рябкова Интерфакс.
По его словам, он не готов раскрывать содержание таких контактов, поскольку это не в правилах дипломатического общения.
При этом Рябков отметил, что Украина «присутствует как сюжет».
Он добавил, что сигнал Москвы «понятен и очевиден»: эскалация, находящаяся сейчас в центре американского курса, является очень опасной.
«Вот этот сигнал мы до них доводили и будем доводить по всем доступным каналам», — сказал замглавы МИД.
Ранее Рябков заявил, что российская сторона предостерегает Соединённые Штаты от возвращения тактического ядерного оружия в Британию.