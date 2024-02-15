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Пискарёв: ЕП задействован в координации экстремистской деятельности релокантов

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Глава комиссии Госдумы по противодействию иностранному вмешательству Василий Пискарёв заявил, что Европарламент задействован в координации экстремистской деятельности релокантов.
Пискарёв: ЕП задействован в координации экстремистской деятельности релокантов
  • РИА Новости

Соответствующее заявление Пискарёва приводится в Telegram-канале комиссии Госдумы.

«Для координации экстремистской деятельности релокантов задействовали Европарламент», — отметил он.

Он добавил, что комиссия фиксирует усиление попыток внешних сил повлиять на результаты президентских выборов в России. По его словам, на площадке ЕП активно осуществляется контроль сил «российской оппозиции», переместившейся с началом СВО за границу.

По словам Пискарёва, в частности, накануне в Европейском парламенте «с участием иноагентов и представителей экстремистских организаций» прошла публичная конференция на тему российских президентских выборов, «где обсуждались некие «стратегии сопротивления».

Ранее Пискарёв заявлял, что иноагенты за рубежом хотят дискредитировать выборы президента России.

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