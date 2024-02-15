Пентагон: США запустят спутники слежения за гиперзвуковым оружием

США запустят на орбиту спутники слежения за гиперзвуковым оружием.

Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

Всего, по данным ведомства, на околоземную орбиту планируется запустить шесть спутников.

Отмечается, что два из них будут оснащены устройствами, отслеживающими гиперзвуковые и баллистические ракеты, а четыре других станут частью системы слежения за истребителями.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что российская сторона продолжает совершенствовать ударные гиперзвуковые системы.

Также директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что США безуспешно пытаются догнать Россию в создании гиперзвукового оружия.