RT в Telegram
Подпишись

МИД: США безуспешно пытаются догнать Россию в создании гиперзвукового оружия

Короткая ссылка
США уже несколько лет пытаются догнать Россию в разработке гиперзвуковых комплексов, но безуспешно, и это заставляет их чувствовать себя уязвлёнными, рассказал ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.
МИД: США безуспешно пытаются догнать Россию в создании гиперзвукового оружия
  • РИА Новости

«В отношении гиперзвуковых систем американцы чувствуют себя явно уязвлёнными. Вот уже несколько лет кряду они безуспешно пытаются догнать Россию в части гиперзвуковых комплексов, но всё ещё не создали ни одного удовлетворяющего требованиям и как следует испытанного прототипа», — сказал он.

Собеседник добавил, что этим объясняются попытки принизить потенциал российских систем.

В марте прошлого года министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что последние испытания перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования были безуспешными.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию, но это вопрос времени.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить