МИД: США безуспешно пытаются догнать Россию в создании гиперзвукового оружия

США уже несколько лет пытаются догнать Россию в разработке гиперзвуковых комплексов, но безуспешно, и это заставляет их чувствовать себя уязвлёнными, рассказал ТАСС директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков.

«В отношении гиперзвуковых систем американцы чувствуют себя явно уязвлёнными. Вот уже несколько лет кряду они безуспешно пытаются догнать Россию в части гиперзвуковых комплексов, но всё ещё не создали ни одного удовлетворяющего требованиям и как следует испытанного прототипа», — сказал он.

Собеседник добавил, что этим объясняются попытки принизить потенциал российских систем.

В марте прошлого года министр ВВС США Фрэнк Кендалл заявил, что последние испытания перспективной гиперзвуковой ракеты воздушного базирования были безуспешными.

Российский президент Владимир Путин отмечал, что США пока не догнали Россию по гиперзвуковому оружию, но это вопрос времени.