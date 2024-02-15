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AC: интервью Путина показало, что плохое знание России угрожает США

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Бывший советник заместителя министра финансов США Томас Дэнс выразил мнение, что США «опасно незнакомы» с Россией и это подвергает Соединённые Штаты риску.

Об этом пишет The American Conservative.

«Смелое интервью Такера должно продемонстрировать американцам чёткую реальность: мы как нация опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает нашу собственную страну риску», — сказал Дэнс.

При этом он подчеркнул, что ключевой проблемой для американских политиков является тот факт, что развитие понимания русских требует времени, усилий и самоотверженности.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Также посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов объяснил интерес американцев к интервью Путина нуждой в голосе разума.

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