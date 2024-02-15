Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на Россию

Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на Россию.

По его словам, западные лидеры в комментариях по поводу его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «передёргивают карту».

«То, что они смотрят, слушают, — хорошо. Но то, что они извращают то, что я говорил, — это плохо... Потому что я ничего подобного не говорил: я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию», — сказал российский лидер.

Также он назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Кроме того, по его словам, санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США.