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Путин: я не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на Россию

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Президент России Владимир Путин заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину, что не говорил, что начало СВО связано с угрозой нападения НАТО на Россию.

По его словам, западные лидеры в комментариях по поводу его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону «передёргивают карту».

«То, что они смотрят, слушают, — хорошо. Но то, что они извращают то, что я говорил, — это плохо... Потому что я ничего подобного не говорил: я не говорил, что начало нашей специальной военной операции на Украине связано с угрозой нападения НАТО на Россию», — сказал российский лидер.

Также он назвал хорошим факт, что западные лидеры посмотрели его интервью Карлсону.

Кроме того, по его словам, санкции против Карлсона показали бы истинное лицо диктатуры в США.

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