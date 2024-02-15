Путин: Киев признавал, что переговоры в Стамбуле могли прекратить конфликт
Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.
«Господин Арахамия сам об этом сказал... Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю. Такой откровенный человек», — отметил российский лидер.
Также, по его словам, можно сожалеть, что Россия не начала активные действия на Украине раньше.
Кроме того, Путин выразил мнение, что командировка бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев в 2022 году была за счёт администрации США.