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Путин: Киев признавал, что переговоры в Стамбуле могли прекратить конфликт

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На Украине признавали, что договорённости между Москвой и Киевом в Стамбуле могли бы давно прекратить конфликт, если бы только они не были сорваны.

Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Господин Арахамия сам об этом сказал... Мы же его за язык не тянули. Он сказал то, что думал. Зачем он это сказал, я не знаю. Такой откровенный человек», — отметил российский лидер.

Также, по его словам, можно сожалеть, что Россия не начала активные действия на Украине раньше.

Кроме того, Путин выразил мнение, что командировка бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в Киев в 2022 году была за счёт администрации США.

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