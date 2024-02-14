Каждый второй поезд отменят 16—18 февраля из-за забастовки во Франции

Каждый второй скоростной поезд на международных и внутренних направлениях отменят во Франции 16—18 февраля из-за забастовки железнодорожников.

Об этом сообщили в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), пишет ТАСС.

Уточняется, что от 70 до 90% контролёров примут участие в забастовке, будет обеспечено движение каждого второго скоростного международного поезда TGV и Ouigo и лишь половины междугородних электричек Intercités.

Ранее несколько десятков производителей молока устроили акцию протеста рядом со зданием Национального собрания Франции.