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Каждый второй поезд отменят 16—18 февраля из-за забастовки во Франции

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Каждый второй скоростной поезд на международных и внутренних направлениях отменят во Франции 16—18 февраля из-за забастовки железнодорожников.
Каждый второй поезд отменят 16—18 февраля из-за забастовки во Франции
  • AP
  • © Lewis Joly

Об этом сообщили в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), пишет ТАСС.

Уточняется, что от 70 до 90% контролёров примут участие в забастовке, будет обеспечено движение каждого второго скоростного международного поезда TGV и Ouigo и лишь половины междугородних электричек Intercités.

Ранее несколько десятков производителей молока устроили акцию протеста рядом со зданием Национального собрания Франции.

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