Каждый второй поезд отменят 16—18 февраля из-за забастовки во Франции
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Об этом сообщили в Национальной компании железных дорог Франции (SNCF), пишет ТАСС.
Уточняется, что от 70 до 90% контролёров примут участие в забастовке, будет обеспечено движение каждого второго скоростного международного поезда TGV и Ouigo и лишь половины междугородних электричек Intercités.
Ранее несколько десятков производителей молока устроили акцию протеста рядом со зданием Национального собрания Франции.