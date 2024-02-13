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Десятки молочников устроили протест напротив здания парламента в Париже

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Несколько десятков производителей молока устроили акцию протеста рядом со зданием Национального собрания Франции.
Десятки молочников устроили протест напротив здания парламента в Париже
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

«Наша цель — показать, что проблема не временная, а структурная. Это проблема цен. Из-за конкуренции цены на сельхозпродукцию падают», — сообщил организатор протеста, президент Ассоциации независимых производителей молока Адриен Лефевр.

Он рассказал, что в 14 странах ЕС производители молока протестуют уже в течение месяца.

Ранее ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров спрогнозировал в беседе с RT, как будет развиваться ситуация с забастовками фермеров в Европе.

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