CNN: «угроза нацбезопасности» США может быть связана с возможностями России
Источник телеканала предположил, что некая угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями России».
При этом ни источник, ни сам телеканал не привели какой-либо конкретики или доказательств, подтверждающих обвинения.
Ранее глава комитета по разведке палаты представителей США Майк Тёрнер обратился к американскому президенту Джо Байдену с призывом рассекретить данные об «угрозе национальной безопасности».