CNN: «угроза нацбезопасности» США может быть связана с возможностями России

Некая серьёзная «угроза национальной безопасности» Соединённых Штатов связана с возможностями России, предположил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник телеканала предположил, что некая угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями России».

При этом ни источник, ни сам телеканал не привели какой-либо конкретики или доказательств, подтверждающих обвинения.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей США Майк Тёрнер обратился к американскому президенту Джо Байдену с призывом рассекретить данные об «угрозе национальной безопасности».