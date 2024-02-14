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CNN: «угроза нацбезопасности» США может быть связана с возможностями России

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Некая серьёзная «угроза национальной безопасности» Соединённых Штатов связана с возможностями России, предположил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Источник телеканала предположил, что некая угроза связана с «очень тревожными и дестабилизирующими возможностями России».

При этом ни источник, ни сам телеканал не привели какой-либо конкретики или доказательств, подтверждающих обвинения.

Ранее глава комитета по разведке палаты представителей США Майк Тёрнер обратился к американскому президенту Джо Байдену с призывом рассекретить данные об «угрозе национальной безопасности».

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