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В конгрессе призвали Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности США

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Глава комитета по разведке палаты представителей Соединённых Штатов Майк Тёрнер обратился к американскому президенту Джо Байдену с призывом рассекретить данные об «угрозе национальной безопасности».
В конгрессе призвали Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности США
  • Gettyimages.ru

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы», — говорится в сообщении.

Тёрнер объяснил необходимость рассекречивания информации тем, что у конгресса, администрации и союзников США должна быть возможность открыто обсуждать необходимые меры реагирования.

По данным телеканала NBC News, речь идёт об «иностранной угрозе», которая может дестабилизировать ситуацию в стране.

Как утверждает телеканал CNN, угроза, вероятно, связана с некоторыми «возможностями России».

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