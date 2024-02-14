В конгрессе призвали Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности США

Глава комитета по разведке палаты представителей Соединённых Штатов Майк Тёрнер обратился к американскому президенту Джо Байдену с призывом рассекретить данные об «угрозе национальной безопасности».

Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).

«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы», — говорится в сообщении.

Тёрнер объяснил необходимость рассекречивания информации тем, что у конгресса, администрации и союзников США должна быть возможность открыто обсуждать необходимые меры реагирования.

По данным телеканала NBC News, речь идёт об «иностранной угрозе», которая может дестабилизировать ситуацию в стране.

Как утверждает телеканал CNN, угроза, вероятно, связана с некоторыми «возможностями России».