В конгрессе призвали Байдена рассекретить данные об угрозе нацбезопасности США
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Об этом он написал в соцсети X (бывшая Twitter).
«Я прошу президента Байдена рассекретить всю информацию касательно этой угрозы», — говорится в сообщении.
Тёрнер объяснил необходимость рассекречивания информации тем, что у конгресса, администрации и союзников США должна быть возможность открыто обсуждать необходимые меры реагирования.
По данным телеканала NBC News, речь идёт об «иностранной угрозе», которая может дестабилизировать ситуацию в стране.
Как утверждает телеканал CNN, угроза, вероятно, связана с некоторыми «возможностями России».