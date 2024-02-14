«Фонтанка»: россияне распродают дома и квартиры в Финляндии

По данным издания «Фонтанка.ру», российские граждане распродают дома и квартиры на территории Финляндии.

В сообщении говорится, что на сайтах объявлений в том числе выставлены на продажу квартира и дом в Иматре недалеко от финско-российской границы, недвижимость в Хельсинки и другие предложения.

Издание пишет, что около десяти лет россияне массово покупали относительно недорогую недвижимость в Финляндии, чтобы у них была возможность останавливаться в своих путешествиях за границей и экономить на размещении в отелях.

Отмечается, что сейчас перспективы подобных путешествий являются туманными.

Ранее правительство Финляндии приняло решение продлить закрытие границы с Россией до 14 апреля.